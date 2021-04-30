Тирасполь, , 10:34 — REGNUM В ходе 745 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 133 случая заражения коронавирусом. Об этом 30 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 47 531 человека. Из них победили инфекцию 44 310 человек, в том числе за последние сутки — 221.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1105 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе трое скончались в течение последних суток. Сообщается, что у них были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 902 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 147 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 370 человек.

Стоит отметить, в Приднестровье наблюдается спад темпов распространения коронавируса. В республике отменили ограничения, запрещающие объектам торговли и общепита работать ночью. В правительстве обсуждается отмена других ограничений.

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