Симферополь, , 10:30 — REGNUM Претензии Европарламента касательно судоходства в Керченском проливе являются неуместными, заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он напомнил, что Российская Федерация строго соблюдает все нормы международного и национального морского права.

При этом для беспрепятственного прохода судам в Керченском проливе необходимо соблюдать действующий порядок и заблаговременно направлять запрос на прохождение пролива.

«Керченский пролив является районом обязательной лоцманской проводки в целях безопасного прохода. Все претензии Европарламента неуместны», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕП призвал Брюссель обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе.

Напомним, Российская Федерация объявила о закрытии с 19 апреля и до 31 октября 2021 года части акватории Чёрного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран.

Кроме того, Россия объявила зону над Крымом и Чёрным морем опасной для полётов гражданской авиации до 24 апреля. Это связано с проводимыми ВС России в апреле 2021 года возле юго-западных границ РФ плановыми ежегодными учениями, о которых все соседние государства были извещены задолго до их начала.

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