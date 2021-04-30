Москва, , 10:30 — REGNUM Пока заммэра Москвы Петр Бирюков рапортует об окончании весенней уборки в столице, жители продолжают спотыкаться об оставленный во время проведенного месячника невывезенный мусор.

Невывезенный мусор © ИА REGNUM

Так, например, мусор — пакеты с листьями и ветки до сих пор не вывезены по улице Малая Филёвская, у домов 58 и 62.

Вместе с тем Бирюков заверяет, что «в порядок привели все без исключения городские территории и объекты — от крупных инженерных сооружений, памятников монументального искусства до дворовых территорий, фасадов зданий. Столица готова встретить майские праздники красивой и обновленной».

До ГБУ «Жилищник» дозвониться не удалось.

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