В Москве месячник благоустройства не завершился
Москва, 30 апреля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Пока заммэра Москвы Петр Бирюков рапортует об окончании весенней уборки в столице, жители продолжают спотыкаться об оставленный во время проведенного месячника невывезенный мусор.
ИА REGNUM
Невывезенный мусор
Так, например, мусор — пакеты с листьями и ветки до сих пор не вывезены по улице Малая Филёвская, у домов 58 и 62.
ИА REGNUM
Ветки и пакеты с листьями
Вместе с тем Бирюков заверяет, что «в порядок привели все без исключения городские территории и объекты — от крупных инженерных сооружений, памятников монументального искусства до дворовых территорий, фасадов зданий. Столица готова встретить майские праздники красивой и обновленной».
До ГБУ «Жилищник» дозвониться не удалось.