Кемерово, 30 апреля 2021, 10:29 — REGNUM Роснедра не смогли добиться пересмотра вердикта по иску ООО «Шахта Лапичевская», принадлежащего кипрской фирме Langfeld Enterprises Ltd. Верховный суд РФ отказал Федеральному агентству по недропользованию в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Суды нижестоящих инстанций ранее отменили решение Роснедр о досрочном отзыве лицензии на добычу каменного угля на участке «Шахта Лапичевская-2» Кемеровского каменноугольного месторождения, передаёт ИА REGNUM.
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Напомним, планы по добыче угля шахтой «Лапичевская», выигравшей еще в 2010 году соответствующий аукцион, вызвали недовольство местных жителей, так как будущий объект расположен слишком близко от микрорайона Лесная Поляна. Активисты еще в 2017 году начали жаловаться на ситуацию, и в 2018 году депутаты приняли документ, которым ввели на территории два природных комплекса, что фактически сделало невозможной угледобычу. Владельцы ООО «Шахта Лапичевская» попытались оспорить этот шаг, так как планировали уже в 2021 году запустить мощности в работу.
Также параллельно с этим Роснедра прекратили действие лицензии досрочно, но ООО через суд оспорило решение ведомства.
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