Кемерово, 30 апреля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Роснедра не смогли добиться пересмотра вердикта по иску ООО «Шахта Лапичевская», принадлежащего кипрской фирме Langfeld Enterprises Ltd. Верховный суд РФ отказал Федеральному агентству по недропользованию в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Суды нижестоящих инстанций ранее отменили решение Роснедр о досрочном отзыве лицензии на добычу каменного угля на участке «Шахта Лапичевская — 2» Кемеровского каменноугольного месторождения, передаёт ИА REGNUM.

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Судья Пронина в своём определении отметила, что решение «о досрочном прекращении права пользования недрами до 06.08.2020 (то есть до выполнения обществом требований предписания), является преждевременным», добавив, что меры административного принуждения, «как прекращение права пользования недрами, при отсутствии существенных нарушений условий лицензии», являются «чрезмерным, не соответствующим требованиям справедливости и соразмерности ограничением прав недропользователя».

Напомним, планы по добыче угля шахтой «Лапичевская», выигравшей еще в 2010 году соответствующий аукцион, вызвали недовольство местных жителей, так как будущий объект расположен слишком близко от микрорайона Лесная Поляна. Активисты еще в 2017 году начали жаловаться на ситуацию, и в 2018 году депутаты приняли документ, которым ввели на территории два природных комплекса, что фактически сделало невозможной угледобычу. Владельцы ООО «Шахта Лапичевская» попытались оспорить этот шаг, так как планировали уже в 2021 году запустить мощности в работу.

Также параллельно с этим Роснедра прекратили действие лицензии досрочно, но ООО через суд оспорило решение ведомства.

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