Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Посольство Российской Федерации в США 29 апреля отреагировало на вчерашние заявления посла США Эрика Нельсона и спецпредставителя госдепартамента по Западным Балканам Мэтью Палмера о том, что Россия якобы виновата в ситуации в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

«С интересом мы ознакомились с заявлениями специального посланника госдепартамента США по Западным Балканам Палмера и посла США Эрика Нельсона. По словам Палмера, и очевидно, что он не единственный, кто придерживается такого мнения, во всех неприятностях в Боснии и Герцеговине якобы виновата Россия. Такие выводы мы можем прокомментировать словами Сергея Лаврова: «Хорошо, что нас до сих пор не обвинили в убийстве Франца Фердинанда», — заявили в посольстве России.

В посольстве отметили, что Палмер делает очень интересный вывод о том, что теперь он поддерживает создание «великой Боснии и Герцеговины».

«Мы заметили одну деталь в его речи. Но в нынешних условиях на Балканах обычно этого не замечают. Когда тут говорят о чем-то «великом», то имеют в виду именно перекраивание границ. Наиболее яркий пример — это попытки создания великой Албании», — подчеркнули в посольстве России.