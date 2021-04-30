Уфа, , 10:30 — REGNUM 13,6 тысяч бюджетных мест выделило вузам Башкирии в 2022—2023 учебном году Минобрнауки России. Об этом 29 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, это на 2338 мест больше, чем в прошлом году. Глава республики отметил, что руководство региона старается создать все возможности для получения студентами в Башкирии качественного образования.

«И здорово, что еще больше молодых людей смогут учиться на бюджете — это добавит конкурентоспособности нашим вузам», — заявил он. Сообщается, что Башкирия получила 2737 бюджетных мест на программы магистратуры, 7949 бюджетных мест на программы бакалавриата, 1790 мест — на специалитет, 181 мест — на аспирантуру, 935 мест — на ординатуру и десять бюджетных мест на ассистентуру-стажировку.

«Больше всего бюджетных мест — у нашего нефтяного университета (3087 без учета филиалов). Башгосмедуниверситет сможет принять 1853 бюджетников (+261 по сравнению с предыдущим годом), педуниверситет им. Акмуллы — 1770 (+79)», — пояснил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что правительство Башкирии учредило гранты для вузов региона на развитие науки.