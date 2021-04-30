Сорочинск, Оренбургская область, , 10:28 — REGNUM В Оренбургской области 30 апреля на Сорочинском маслоэкстракционном заводе произошел хлопок. Один человек погиб, еще две травмированы, сообщила корреспонденту ИА REGNUM в старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

В результате ЧП в цехе повреждено оборудование, нарушен закрытый контур подразделения завода. На место для изучения всех обстоятельств и координации действий аварийно-спасательных и правоохранительных служб выехал прокурор области Руслан Медведев.