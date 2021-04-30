Сорочинск, Оренбургская область, 30 апреля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области 30 апреля на Сорочинском маслоэкстракционном заводе произошел хлопок. Один человек погиб, еще две травмированы, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Хомутова Наталья ИА REGNUM Степные просторы Оренбуржья

В результате ЧП в цехе повреждено оборудование, нарушен закрытый контур подразделения завода. На место для изучения всех обстоятельств и координации действий аварийно-спасательных и правоохранительных служб выехал прокурор области Руслан Медведев.