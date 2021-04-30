Элиста, , 10:27 — REGNUM В Республике Калмыкия скончался ещё один пациент с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 30 апреля.

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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 346 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

ИА REGNUM сообщало, что число пациентов ковидных госпиталей сократилось до 136 человек. Состояние шестерых оценивается как тяжёлое.

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