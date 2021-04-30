Чебоксары, , 10:27 — REGNUM В Чувашии в День государственных символов руководителям десяти поселений вручены свидетельства о регистрации их официальной атрибутики — флагов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

День государственных символов учреждён в Чувашии в 2004 году и отмечается 29 апреля. В этом году в республике в честь этого праздника в художественном музее открылась выставка «Геральдические символы Чувашии: история и современность».

Одним из посетителей экспозиции стал глава Чувашии Олег Николаев, который вручил главам десяти сельских поселений Красночетайского района свидетельства Геральдического совета при президенте России о регистрации флагов в государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Руководитель Чувашии отметил, что государственные символы являются предметом гордости республики и залогом дальнейшего развития национальной идентичности.

Напомним, 29 апреля 1992 года чувашскими депутатами приняты постановления о Государственном гимне, гербе и флаге Чувашии. Автор государственного флага и герба — Элли Юрьев. Авторами гимна «Тăван çĕршыв» («Песня о Родине») стали композитор Герман Лебедев и поэт Илья Тукташ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году отмечалось 100 лет со дня создания Чувашской автономной области.

Напомним, День государственного флага России в стране отмечают 22 августа. Ранее Госдумой были приняты законы, снимающие ограничения на использование госсимволов в повседневной жизни: его можно вывешивать на своих домах, размещать на автомобилях, приносить на мероприятия.