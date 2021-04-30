Москва, , 10:27 — REGNUM Принятие резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от SWIFT — исключительно эмоциональная штука и оно вряд ли будет воплощено в жизнь, считает инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 30 апреля.

«Эту меру воздействия на страну, плюс еще целый ряд «казней египетских», «предлагается принять в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины». То есть Европарламент поставил дежурную галочку. Надо понимать — малоисполнимую. Резолюция Европарламента, как и все остальные, носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению институтами ЕС», — пояснил эксперт.

По его мнению, если не произойдёт что-то действительно экстраординарное, от SWIFT Россию не отключат.