Москва, , 10:27 — REGNUM Власти Таиланда с 1 мая 2021 года снова возвращают обязательный двухнедельный карантин (14 дней вместо 10) для иностранных туристов, прибывающих в страну, сообщили в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Туристы, которые получат разрешение на въезд в Таиланд, должны будут провести две недели на карантине. Это правило будет действовать и для тех, у кого есть сертификат о прохождении вакцинации.

Такие меры принимаются в связи с тем, с начала апреля число новых случаев заражения коронавирусом в королевстве выросло более, чем в два раза. В АТОР отметили, что российская вакцина «Спутник V» пока в Таиланде пока не одобрена.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте власти Таиланда смягчили правила обязательного карантина для всех иностранных туристов.

Читайте подробнее: Таиланд смягчает правила карантина для туристов