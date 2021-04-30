Афины , , 10:29 — REGNUM Почти 120 000 граждан Греции в возрастной группе 30−39 лет записались на вакцинацию от COVID-19 со вторника, 27 апреля, когда для них открылась соответствующая платформа для записи. Об этом 29 апреля сообщил государственный министр Йоргос Герапетритис в интервью Skai 100.3 FM.

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По его словам, всего за неполных три дня из записавшихся 120 тысяч были привиты 12 000. 28 апреля открылась запись на вакцинацию для возрастной группы 40−44 года, за неполных два дня зарегистрировались 43 710 человек, «и что самое впечатляющее, более 500 из них уже вакцинированы», объяснил министр.

Однако он признал, что есть «большая проблема»: она состоит в том, что среди людей старших возрастных групп уровень вакцинации остается ниже, чем ожидалось.

Что касается больных, которые не могут выйти из дома, они получат право на вакцинацию на дому с помощью однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, которая будет доступна в большем количестве с середины мая.

Помимо вышеуказанных групп и лиц в возрасте 60 лет и старше, в настоящее время также открыты записи на вакцинацию для людей в возрасте 50−59 лет. В субботу, 1 мая, смогут взять номерки граждане из возрастной группы 45−49 лет.

30 апреля будет последним днем для вакцинации на ближайшие дни: прививочные центры будут закрыты в православные пасхальные выходные (1−3 мая).