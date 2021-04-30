Нур-Султан, , 10:26 — REGNUM Механизм урегулирования пограничных конфликтов на территории стран Туркестана предложил сформировать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 30 апреля в пресс-службе главы государства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Казахстанский лидер выразил обеспокоенность в связи с вооруженным конфликтом на границе Киргизии и Таджикистана. Он также приветствовал договоренность сторон о прекращении огня.

«Уверен, что руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем», — сказал Токаев.

Он также выразил готовность приложить усилия для поиска взаимоприемлемого решения и восстановления доверия. Президент Казахстана добавил, что главы стран Туркестана могут выработать механизм урегулирования подобных конфликтов во время консультативной встречи.

Читайте также: В ООН «беспокойно следят за конфликтом на границе Киргизии с Таджикистаном»