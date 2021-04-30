Горно-Алтайск, , 10:25 — REGNUM В Республике Алтай суточный прирост носителей коронавируса вновь начал расти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заражения. Это максимальный показатель за последние две недели.

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Диагноз подтвердился у пяти жителей Горно-Алтайска и у трёх жителей Майминского района. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 16 815.

«За прошедшие сутки выздоровели три пациента. По данным на 30 апреля, за весь период в регионе выздоровели 16 507 человек. Всего проведено 201 653 лабораторных исследования на коронавирусную инфекцию», — добавили в штабе.