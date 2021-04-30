Элиста, , 10:25 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 30 апреля. Это на два случая больше, чем днём ранее.

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Число пациентов ковидных госпиталей сократилось до 136 человек. Шестеро находятся в тяжёлом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 312 жителей республики.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 20 423 жителя Калмыкии, выписаны с выздоровлением 19 736 пациентов.

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