Белгород, , 10:29 — REGNUM В мошенничестве в особо крупном размере подозревается научный сотрудник НИУ «Белгородский государственный университет», сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. По версии следствия, он похитил более 10 млн рублей.

Преступление было совершено в 2017 — 2018 годах. Учёный фиктивно проводил научно-исследовательские работы за счёт средств, выделенных из федерального бюджета. Научный сотрудник таким образом похитил свыше 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.