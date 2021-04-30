Соледар, ДНР, , 10:24 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 91 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 30 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили в общей сложности 10 снарядов из гаубиц калибра 122 мм, 17 мин калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и снайперское оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Яковлевка, Весёлое, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Набережное, Ленинское», — сказано в сообщении.

На все попытки прекратить обстрелы через координационный механизм украинская сторона отвечала, что соблюдает режим прекращения огня, отметили в представительстве.

Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, за сутки ВСУ пять раз обстреляли четыре населённых пункта на территории ЛНР.

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