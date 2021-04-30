Пекин, , 10:25 — REGNUM Бывший защитник и капитан китайской национальной футбольной сборной Чжан Эньхуа умер на 49-м году жизни. Об этом 30 апреля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник, близкий к семье покойного.

При этом причины смерти спортсмена не сообщаются.

Отметим, Чжан Эньхуа сыграл в составе сборной Китая 62 матча и смог отметиться в них семь голами. При этом он был капитаном национальной команды на чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее. Также на протяжении большей части своей игровой карьеры выступал в составе команды «Далянь Шидэ».