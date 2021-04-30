Томск, , 10:20 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа женщины при пожаре в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 апреля в следственном управлении СКР по Томской области.

Фигурантом дела об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) стал 32-летний мужчина без определенного места жительства.

По предварительным данным, 28 апреля ранее судимый подозреваемый в заброшенном доме на улице Гоголя в Томске распивал спиртное с 47-летней женщиной без определенного места жительства. Между ними произошёл конфликт. Мужчина поджёг дом и скрылся с места преступления. Потерпевшая скончалась на месте от отравления угарным газом.

Задержанный признал вину, уточнили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловский областной суд приговорил местного жителя к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за поджог дома в Екатеринбурге.

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