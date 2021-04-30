Богота, , 10:20 — REGNUM В Колумбии 30 апреля стартовала кампания по вакцинации от COVID-19 лиц старше 60 лет. Об этом пишет Prensa Latina.

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Президент Колумбии Иван Дуке объявил 29 апреля в телевизионной программе «Prevention y Acción», что на третьей неделе мая начнется третий этап иммунизации — для работников образования, военных и полиции, а также для людей в возрасте от 16 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями и патологиями.

СМИ сообщают, что Колумбия получила множество доз имеющихся в мире препаратов для борьбы с пандемией коронавируса, но их количество далеко от необходимо для достижения так называемого коллективного иммунитета в стране.