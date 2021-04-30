Пермь, , 10:20 — REGNUM В Перми собственники гаражей на территории бывшего гаражного кооператива на Разгуляе обратились в президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить беспредел чиновников, в результате которого гаражи массово отправляют под снос, сообщает портал 59.ru.

Авторы письма указывают на то, что в 2019 году снесено две трети гаражей. На месте бывшего кооператива намерены возвести новую сцену оперного театра. Гаражи сровняли с землей без уведомления владельцев. Впоследствии чиновники объявили, что ищут собственников, чьи гаражи пошли под снос. Были обещаны компенсации.

«Была договоренность, что гаражи освободят, если всем собственникам одновременно выплатят компенсации. Однако сейчас, судя по заявлениям чиновников в СМИ, не найдено около половины собственников. Вместе с тем снос с марта 2021 года возобновился, и чиновники просят освободить территорию тех, кто получил компенсацию. Мы полагаем, что вновь начавшийся снос идет с нарушением закона и наших прав», — говорится в открытом письме.

Авторы обращения заявили, что гаражи, которые намереваются демонтировать, не являются бесхозными или самовольными постройками. Заявители подозревают, что новая волна сноса имеет цель уничтожить доказательства существования зданий — это является препятствием для признания права. Есть случаи, когда собственник установлен, часть объекта снесена, но владелец не имеет документов права собственности. Некоторые собственник заключили с Управлением капстроительства соглашение о сносе, однако соседи против демонтажа своих гаражей. В результате сноса пострадают общие перекрытия и конструкции.

Авторы письма также пожаловались президенту на давление, когда многодетного отца заставили уволиться с работы из-за того, что мужчина не согласился на компенсацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее по делу о массовом сносе гаражей в микроайоне Разгуляй возбудили уголовное дело. Подозреваемым в халатности стал экс-глава УКС Пермского края.

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