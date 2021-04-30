Джакарта, , 10:20 — REGNUM В Индонезию доставили 482 тысячи доз китайской вакцины Sinopharm, сообщает Kompas.

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«Было доставлено в общей сложности 482 400 доз вакцины от компании Sinopharm», — говорится в заявлении министерства связи и информации Индонезии.

Агентство по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование вакцины Sinopharm.

Как сообщало ИА REGNUM, коалиция граждан по распространению информации о COVID-19 в Индонезии выявила ряд нарушений при соблюдении карантина в отелях среди иностранцев.

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