Кызыл, , 10:19 — REGNUM В Туве за минувший год стоимость основных ингредиентов для приготовления пасхального кулича выросла на 14,5% или 41 рубль, что выше, чем в среднем по стране (12,2% или 39 рублей). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

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Наиболее сильно в регионе подорожали куриные яйца и сахар-песок — на 49,7% и 47,5% соответственно. Цены на муку выросли на 16,2%, сухофрукты — на 6,3%, молоко — 2,5%, сливочное масло — 1,5%. Таким образом, приготовление кулича обойдётся жителям Тувы в 339 рублей.

«Кроме этого, прибавило в цене красное виноградное креплёное вино на 5,7%. В тоже время отмечено снижение стоимости поваренной соли на 0,9% и жирного творога на 2,1%», — добавили в службе статистики.

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