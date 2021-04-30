30 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Ревизия Минского протокола осталась для Киева последним средством актуализации конфликта на востоке Украины в мировом политическом сознании. Однако жизнь доказывает, что сама эта идея не находит особой поддержки даже в среде её европейских союзников.

Марьян Сидорив, , 11:02 — REGNUM Я ни на йоту не отрекаюсь от версии «католического ренессанса» в политической практике, предложенной в предыдущем сюжете. Но не могу не признать, что украинский эпизод этого спектакля, скорее всего, провалился.

Война на Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает играть свою роль. «Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до меня», — сказал бывший комедийный актер, избранный в 2019 году за обещание положить конец войне. Это дословная цитата из недавней статьи в авторитетнейшей Financial Times. Откровенную иронию англичан можно понять: Зеленский выразился эмоционально, трогательно и комедийно. Ведь смена директора борделя не делает его филармонией.

Кроме того, Зеленский откровенно «подставился». Петр Порошенко, предыдущий украинский президент, действовал лицемерно, но абсолютно правильно. Он просто подверг сомнению содержание документа в контексте последовательности предпринимаемых шагов и требовал: «сначала безопасность, потом политика». Ну что же, «я художник, я так вижу».

А вот его «преемник по булаве» не придумал ничего лучше, чем заявить: «Минский процесс в этой ситуации должен быть более гибким. Он должен служить целям сегодняшнего дня, а не прошлого». Тем самым Зеленский не ищет интерпретаций или лазеек в тексте документа, а открыто требует его ревизии.

Минские соглашения по Донбассу Kremlin.ru

Беда только в том, что именно этот текст был одобрен Резолюцией Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года № S/RES/2202 (2015). И его ревизия заставляет «потерять лицо» не только президента РФ, президента Французской Республики и канцлера ФРГ — подписавших совместную «Декларацию в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», но и Анголу, Чад, Чили, Китай, Францию, Иорданию, Литву, Малайзию, Новую Зеландию, Нигерию, Российскую Федерацию, Испанию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Венесуэлу (Боливарианскую Республику). Именно эти страны были членами СБ ООН в то время.

Однако страны — «подписанты» Комплекса мер не горят желанием превращаться в марионеток киевских желаний, поэтому и Франция, и Германия постоянно указывают Украине на безальтернативность Минска. Об этом свидетельствуют предложенные ими «Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений», по сути куда более невыгодные для Киева, чем первоначальный текст Комплекса мер. Да и пресс-выход украинского президента в Париже, под окнами столового зала Елисейского дворца — в одиночестве, даже без присутствия французского триколора — свидетельствует: общих решений во время рабочего обеда с Эммануэлем Макроном украинский президент не нашел.

Дальнейшие дипломатические усилия Зеленского привели его в Ватикан как место возможной встречи уже с российским президентом. Но Католическая церковь — древнейший существующий государственный институт Европы. И она знает цену заключенному соглашению.

Поэтому сам Святой престол на намеки Зеленского не отреагировал. Во всяком случае Vaticannews молчит. Но зато префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандр, в беседе с журналистом газеты La Reppublica сказал, что ему ничего не известно об организации любой встречи в папском городе-государстве. И еще добавил, что «уже существует минская группа, которая работает в целях посредничества урегулирования конфликта на Донбассе. Думаю, что вероятная поддержка Святого престола может быть предоставлена в рамках этой работы». То есть Святой престол и Папа Франциск готовы способствовать украинскому урегулированию, но возможная посредническая помощь могла бы быть предоставлена только в рамках работы минской группы.

Площадь Святого Петра. Ватикан

В любом случае Ватикан явно отказывается от самостоятельного присутствия в украинском умиротворении, ссылаясь на ранее принятое решение. Возможно, потому, что «миссия Церкви заключается не в том, чтобы заменять собой компетенции государства и политических институтов», как заметил архиепископ Пражский и примас Чешской Республики кардинал Доминик Дука. Хотя заметил это в отношении связываемых с Россией взрывов на оружейном складе в чешском Врбетице. А возможно потому, что в Ватикане понимают, что Россию концептуально полностью удовлетворяет существующий текст Минского протокола. Об этом в последнее время не раз говорили и президент Путин, и министр иностранных дел Лавров. А способность России в считаные дни перебросить через всю страну на западные границы две армии и три соединения воздушно-десантных войск (министр обороны С. Шойгу) придают их словам особую убедительность для европейских партнеров.

Древние римляне говорили, что omnes viae Romam ducunt (все дороги ведут в Рим). Но в данном случае «римская дорога» привела украинского президента опять в Минск.