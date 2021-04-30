Саратов, , 10:33 — REGNUM В Саратовской области в 2020 году индекс промышленного производства вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. По этому показателю регион занимает второе место в Поволжье и 22 место по стране. Объем товаров собственного производства, выполненных работ увеличился на 560 млрд рублей (или на 3,5% к 2019 году). Оборот розничной торговли достиг 395 млрд руб. (11 место в РФ, первое — в ПФО). Об этом сообщил губернатор Валерий Радаев.

Вынужденный простой в апреле-мае из-за ограничений по коронавирусу не обрушил показатели региона. По мнению главы области, такой результат был обеспечен за счет опережающего развития обрабатывающих производств (рост 4,4%), где используются самые передовые технологии.

В прошлом году 30 предприятий успешно реализовывали свои инвестпрограммы. Это расширение производственных мощностей Балаковского металлургического завода, техническое перевооружение Балаковского филиала «Апатит», второй этап создания Центра малотоннажной химии в Татищевском районе, проект «Промэлектроники» по производству тугоплавких металлов, модернизацию на подшипниковом заводе. Кроме того, благодаря инвестору — компании «Транспортные системы» удалось возродить производство троллейбусов. Почти 150 машин отгружены в Петербург, Иваново и Омск, отметил губернатор.

Пять предприятий, вошедших в федеральный перечень системообразующих, получили льготные кредиты на сумму 3 млрд рублей. По линии российского фонда развития промышленности профинансированы три высокотехнологичных проекта (производство синтетических тканей для защитных костюмов, автоматизированная система контроля за производством и модернизация). Для стимулирования выпуска новой продукции, не имеющей аналогов в стране, региональный фонд поддержки впервые предоставил льготные займы более чем на 200 млн рублей трем предприятиям: «Техкомплекту» (запорная арматура), «ПСК Геодор» (гидроизоляционно-дренажные материалы) и «Нита-фарм» (инъекционные препараты). Порядка 11 млн рублей субсидий направили на модернизацию и открытие новых производственных линий «Сигнал-Теплотехника» и «РЭМО-Технологии». На финансирование программы в этом году выделено 28,6 млн рублей. Средства пойдут на компенсацию предприятиям затрат на модернизацию, подчеркнул Вадерий Радаев.

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