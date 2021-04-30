Москва, , 10:18 — REGNUM В 2020 году московские компании, получившие поддержку Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», заключили контракты на поставки продукции за рубеж на сумму свыше 566 млн долларов, сообщил 30 апреля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он рассказал, что объём вырос в 4,5 раза.

«Объём поддержанного экспорта столичных предприятий по итогам прошлого года составил 566,7 млн долларов США. В 2019 году этот показатель был равен 127 млн долларов США», — сказал вице-мэр.

Ефимов напомнил, что «Моспром» реализует байерскую программу, направленную на продвижение и сбыт продукции за рубежом, а также индивидуальную аналитическую программу, которая помогает экспортерам исследовать новые рынки поставки продукции. За год специалисты центра организовали 20 зарубежных бизнес-миссий.