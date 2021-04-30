Астрахань, , 10:18 — REGNUM В Астрахани бывшего сотрудника исправительной колонии № 2 регионального УФСИН признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В ноябре 2020 года сотрудник колонии незаконно проносил на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны и аксессуары к ним. За это он получил от заключённых более 24 тысяч рублей.

Его признали виновным по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Ленинский районный суд Астрахани приговорил бывшего сотрудника ИК-2 к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.