Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность участников организованной группы, игравших роль посредников в крупной мошеннической схеме. Жертвами телефонных мошенников становились пожилые люди, отдававшие свои накопления, поверив в историю о попавшем в ДТП родственнике. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали четверых ранее судимых мужчин, в возрасте от 34 до 54 лет. Под видом родственника пожилого человека или сотрудника правоохранительных органов они рассказывали о выдуманном ДТП и необходимости в срочном порядке выплатить пострадавшей в аварии стороне деньги, чтобы компенсировать причиненный вред. После чего в квартиру напуганного пенсионера приходил курьер, который забирал оговоренную сумму.

«На данный момент установлены пять человек, пострадавших от действий указанных граждан. Это жители Петербурга в возрасте от 81 до 97 лет. Размер ущерба, причиненный указанным гражданам, составил порядка пяти миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

Полиция установила, что двое из задержанных выполняли функции курьеров, а двое других выступали в роли так называемых региональных координаторов. Они курировали деятельность курьеров и аккумулировали у себя полученные незаконным путем денежные средства. При этом комиссия, взымаемая как курьерами, так и координаторами, составляла порядка 10% от суммы, которую удавалось получить от обманутого пенсионера.

«По оперативной информации, сам колл-центр и головной офис располагались на территории Украины. Именно туда потом и перечислялись денежные средства», — отметили в пресс-службе Главка МВД.

Задержанные, которые имеют за плечами не одну судимость, уверяли оперативников, что не были осведомлены о противоправности деятельности и просто пытались заработать, найдя вакансию через один из мессенджеров.

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