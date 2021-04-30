Варшава, , 10:16 — REGNUM Заместитель председателя Сейма Польши Малгожата Госевская, которая недавно совершила официальный визит на Украину, дала интервью для Polskie Radio 24, в котором заявила, что «поняла, какая главная цель российской политики в отношении Украины».

«Заблокировать Украине перспективу вступления в Европейский союз и НАТО — это главные цели нынешнего российского руководства. И Москва этого успешно достигает не только через угрозы Киеву, но и дипломатически, через отношения с Германией и Францией. Например, российско-германский газопровод «Северный поток — 2» является отличным примером того, что в ЕС нет солидарности по поводу российской политики, и главные игроки — Берлин и Париж — готовы сотрудничать с Кремлем, несмотря ни на что», — заявила Госевская.

Вице-председатель польского Сейма также отметила, что «на передовой борьбы с Россией» якобы находятся такие страны как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия и США.

На них, по её словам, «у Украины должна быть главная надежда».