Новосибирск, , 10:15 — REGNUM В Новосибирской области по итогам 2020 года зарегистрировано более 21 тысячи укусов клещей. Это на 30% больше уровня 2019 и 2018 годов. При этом число заболевших клещевым энцефалитом уменьшилось. Об этом на пресс-конференции сегодня, 30 апреля, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

«Привитые у нас традиционно болеют в единичных случаях, заболевание протекает в лёгкой степени, что говорит об эффективности иммунизации, — подчеркнула Самойлова. — Ежегодно министерством здравоохранения за счёт областного бюджета прививается более 300 тысяч человек». По словам заведующей отделением нейроинфекции «Городской инфекционной клинической больницы №1» Татьяны Бурмистровой, Новосибирская область является одной из наиболее эндемичных в Западной Сибири по клещевому энцефалиту.