Иерусалим, , 10:18 — REGNUM В результате обрушения трибуны во время религиозного празднования на горе Мерон на севере Израиля 150 человек пострадали и 44 погибли. Об этом 30 апреля газета The Jerusalem Post со ссылкой на минздрав страны.

Также уточняется, что шесть человек из данного числа находятся в критическом состоянии, 18 — в тяжелом и еще восемь — в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших в результате трагедии, произошедшей на севере Израиля в ночь на 30 апреля во время проведения иудейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, достигло 44 человек, и более 100 получили ранения.