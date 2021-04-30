Афины , , 10:18 — REGNUM В Греция выявили 2435 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила вечером 29 апреля Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Накануне сообщалось о 2781 заражённом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

С начала пандемии в Греции было зарегистрировано 342 908 инфекций. В общей сложности 817 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 68 лет, и 85,6% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет или старше.

Кроме того, за последние сутки в стране были госпитализированы 484 пациента с COVID-19. Умерли 73 человека, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 10 315 человек.