Любляна, , 10:27 — REGNUM В Европейской комиссии 29 апреля подтвердили, что 2,5 миллиона евро будут выделены Словенскому информационному агентству «STA» в соответствии с договором с правительством для их работы по осуществлению государственной информационной службы. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

По словам представителей Еврокомиссии, это не противоречит европейским правилам конкуренции.

«Такой размер финансирования государственной службы соответствует правилам государственной помощи и поможет обеспечить независимость СМИ», — сообщили в Еврокомиссии.

Новость была высоко оценена исполнительным вице-председателем Еврокомиссии Маргрет Вестагер, отвечающей за правила конкуренции. Она отметила, что независимые новостные агентства играют важную роль в средствах массовой информации и позволяют другим СМИ передавать внутренние новости и новости с международной сцены и, таким образом, расширять медиа-покрытие и число источников информации по всему Европейскому союзу.