Иркутск, , 10:12 — REGNUM Власти Иркутска пока ничем не могут помочь жителям Иркутска II (обособленный район Иркутска, примыкающий к Иркутскому авиационному заводу, прим. ИА REGNUM) и посёлка Боково, чьи дома оказались по посредству со строящимся асфальтовым заводом. Как сообщает МК-Иркутск, со ссылкой на слова руководителя городского комитета управления муниципальным имуществом Сергея Кладова, жалобы начали поступать ещё в марте 2021 года: завод строится вблизи жилых домов на участке площадью 1,8 гектара.

Мэрия провела проверку и обнаружила, что владелец участка (ООО «Строительные технологии») незаконно и самовольно занял часть соседней земли площадью 162 квадратных метра. Переезжать он не соглашается.

Как пояснил Сергей Кладов, что изначально участок предполагался под тепличное хозяйство, но несколько лет назад изменился вид разрешённого использования. Специалисты стройнадзора также провели экспертизу и заявили, что строящийся объект капитальным не является. Если суд примет во внимание эти выводы, то шансов на удовлетворение иска будет немного.

Также дума предлагает снова подать иск, но уже с требованием признать возведённые объекты самовольными постройками и обязать демонтировать их.

Как сообщало ИА REGNUM, на самом большом байкальском острове — Ольхоне — начинаются масштабные дорожные работы: стоит задача привести в нормативное состояние подъезд к посёлку Хужир. В июне 2017 года жители острова Ольхон на традиционной прямой линии пожаловались президенту, что несколько лет назад в России существенно ужесточили природоохранное законодательство и водоохранная зона Байкала теперь распространяется на десятки километров вглубь.

Между тем учёные и общественники говорят, что обращение насчёт дороги под видом «жителей Ольхона» пролоббировали владельцы незаконных туристических объектов.

На днях иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев побывал на месте асфальтобетонного завода и пришел в ужас от увиденного: он построен в нарушение чуть ли не всех градостроительных и природоохранных правил.

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