Ярославль, 30 апреля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. 28 апреля в Ярославле во Дворце культуры им. Добрынина состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда. На нём были награждены победители нескольких городских конкурсов, в том числе муниципального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2020 год.

Награждение

Всего в конкурсе приняли участие 39 организаций, из них 19 организаций заняли призовые места. Максимальное количество наград получило ПАО «Славнефть-ЯНОС». Ярославский НПЗ получил призовые места в пяти из 15 номинаций конкурса. В номинациях «За формирование здорового образа жизни» и «За развитие социального партнерства» ЯНОС признан лучшим; в номинациях «За создание и развитие рабочих мест», «За развитие кадрового потенциала» и «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» занял второе место.

Трое работников ПАО «Славнефть-ЯНОС» получили индивидуальные поощрения. Начальник отдела охраны труда Жанна Попова награждена благодарственным письмом Департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля, уполномоченные по охране труда Тарас Луцик (оператор установки ГОДТ цеха № 4) и Елена Тихомирова (лаборант контрольной лаборатории ЦЗЛ) — почетными грамотами Объединения организаций профсоюзов Ярославской области за активную работу в профсоюзе.

В числе ярославских предприятий лучшими стали также филиал ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго», «Яргорэлектротранс» и Ярославский центр организации работы железнодорожных станций «Северной железной дороги».