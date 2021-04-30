Москва, , 10:12 — REGNUM В ответ на нашу публикацию по поводу некачественной перекраски суперджетов «России», мы получили обратную связь от наших читателей и узнали, что ранее подобные проблемы испытывали и суперджеты «Аэрофлота», которые перекрашивали в суперджеты «России» по мере передачи самолетов. Мы никак не могли понять, почему «Россия» продолжает этот мазохизм, но, как говорится, «ежики кололись, но продолжали есть кактус».

Отгадка нашлась сама в рекламе «покрасчиков». Оказывается, на вопрос проблемы с окраской суперджетов, «покрасчик» заявляет, что их чудо лак уменьшает расход топлива и лобовое сопротивление самолета практически на 4%. Конечно, на фоне такой неслыханной прибыли на пустом месте капиталисту невозможно устоять перед соблазном обогатиться и выбор становится очевиден. Только представьте, если бы ракету покрасить таким чудо-лаком, то полезной нагрузки можно было бы взять вдвое. Кстати, в случае «суперджета» вес краски составляет чуть более 150 килограмм, что утяжеляет самолет. Думаю, не стоит лишний раз всуе вспоминать «Аэрофлот», который боролся с лишним весом бортпроводников в погоне за грошовой экономией и в итоге проиграл в суде.

Мы решили проверить открытие «ульяновских ученых», ведь если оно подтвердится, то станет прорывом мирового уровня и в «покрасочную» очередь на завод встанут не только Boeing и Airbus, но и сам Илон Маск, а также все экологи мира, ведь это неслыханный прорыв и в науке и в экологии.

К сожалению, данные не подтвердились, ибо, как говорил мой преподаватель физики: «Не учите физику и ваша жизнь будет полна чудес». Действительно, 30 лет назад японцы заменили часть заклепок на Boein — 747 на сварные соединения и покрасили самолет особо гладкой краской, что дало облегчение конструкции в несколько тонн и увеличение дальности полета более чем на 10%. Как вы догадались, дальность дало дополнительное топливо, на долю краски пришлось не более процента.

С тех пор все авиапроизводители и ремонтники используют только такие краски и лаки. Были потрачены сотни миллионов долларов в попытках придать этой краске еще дополнительные улучшающие свойства, но, увы, безуспешно. Для интересующихся сообщим сакральную истину: неокрашенный самолет имеет меньшее лобовое сопротивление и легче, следовательно, потребляет меньше топлива. Покраска — это неизбежная дань эстетике и рекламе, за которую приходится платить небольшим ухудшением аэродинамических свойств в пределах 2−3% в минус.

Авторитетнейшие А.М. Илларионов и Г.А. Федоренко в своем труде «Состояние лакокрасочного покрытия самолётов в процессе эксплуатации и сопротивление трения шероховатых поверхностей» («Техника воздушного флота», № 2, 2009), пишут о том, что некачественная покраска, наоборот, увеличивает сопротивление воздушного судна на 6−8%, а вот об экономии в этом труде — ни слова. Возможно, сколы ЛКП (лакокрасочного покрытия) на покрашенных самолетах «России» и играют сакральную роль, как ямки в мячике для гольфа. Это был сарказм.

Действительно, дюраль самолетов настолько гладкий, что не очень качественное покрытие способно его только испортить. В общем, наши консультации с учеными-аэродинамиками позволили узнать множество исторических фактов, но ни один из них не смог припомнить ни одного случая успешного снижения лобового сопротивления с помощью краски, а вот примеров по ухудшению характеристик мы выслушали море. И вот вам несколько фактов. Во время Второй мировой войны англичане красили ночные бомбардировщики «Москито» в черный цвет. Скорость самолетов сразу падала на 50 километров в час. Или почему в СССР самолеты красили матовой краской? На матовой краске очень хорошо видны трещины.

Мы уже писали в предыдущем материале о том, что отслоения краски не влекут за собой никакой угрозы для безопасности полетов, но заставляют собирать комиссию, которая проверяет место отслоения на предмет трещины, и пока комиссия соберется и все проверит — самолет от полетов отстраняется. Вообще конечно, хотелось бы узнать имя и фамилию человека в авиакомпании «Россия», лоббирующего Ульяновск как безальтернативный и выгодный вариант. При равной «буржуям» цене, подобный экономический мазохизм заставляет всерьез задуматься о мотивах (если это не обычная безграмотность). И помните — авиация самый безопасный вид транспорта, а жадность — порождает бедность.

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