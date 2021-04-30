Москва, 30 апреля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В ответ на нашу публикацию по поводу некачественной перекраски суперджетов «России», мы получили обратную связь от наших читателей и узнали, что ранее подобные проблемы испытывали и суперджеты «Аэрофлота», которые перекрашивали в суперджеты «России» по мере передачи самолетов. Мы никак не могли понять, почему «Россия» продолжает этот мазохизм, но, как говорится, «ежики кололись, но продолжали есть кактус».

Katsuhiko Tokunag Сухой Суперджет 100

Отгадка нашлась сама в рекламе «покрасчиков». Оказывается, на вопрос проблемы с окраской суперджетов, «покрасчик» заявляет, что их чудо лак уменьшает расход топлива и лобовое сопротивление самолета практически на 4%. Конечно, на фоне такой неслыханной прибыли на пустом месте капиталисту невозможно устоять перед соблазном обогатиться и выбор становится очевиден. Только представьте, если бы ракету покрасить таким чудо-лаком, то полезной нагрузки можно было бы взять вдвое. Кстати, в случае «суперджета» вес краски составляет чуть более 150 килограмм, что утяжеляет самолет. Думаю, не стоит лишний раз всуе вспоминать «Аэрофлот», который боролся с лишним весом бортпроводников в погоне за грошовой экономией и в итоге проиграл в суде.

Мы решили проверить открытие «ульяновских ученых», ведь если оно подтвердится, то станет прорывом мирового уровня и в «покрасочную» очередь на завод встанут не только Boeing и Airbus, но и сам Илон Маск, а также все экологи мира, ведь это неслыханный прорыв и в науке и в экологии.

К сожалению, данные не подтвердились, ибо, как говорил мой преподаватель физики: «Не учите физику и ваша жизнь будет полна чудес». Действительно, 30 лет назад японцы заменили часть заклепок на Boeing — 747 на сварные соединения и покрасили самолет особо гладкой краской, что дало облегчение конструкции в несколько тонн и увеличение дальности полета более чем на 10%. Как вы догадались, дальность дало дополнительное топливо, на долю краски пришлось не более процента.

С тех пор все авиапроизводители и ремонтники используют только такие краски и лаки. Были потрачены сотни миллионов долларов в попытках придать этой краске еще дополнительные улучшающие свойства, но, увы, безуспешно. Для интересующихся сообщим сакральную истину: неокрашенный самолет имеет меньшее лобовое сопротивление и легче, следовательно, потребляет меньше топлива. Покраска — это неизбежная дань эстетике и рекламе, за которую приходится платить небольшим ухудшением аэродинамических свойств в пределах 2−3% в минус.

Авторитетнейшие А.М. Илларионов и Г.А. Федоренко в своем труде «Состояние лакокрасочного покрытия самолётов в процессе эксплуатации и сопротивление трения шероховатых поверхностей» («Техника воздушного флота», № 2, 2009), пишут о том, что некачественная покраска, наоборот, увеличивает сопротивление воздушного судна на 6−8%, а вот об экономии в этом труде — ни слова. Возможно, сколы ЛКП (лакокрасочного покрытия) на покрашенных самолетах «России» и играют сакральную роль, как ямки в мячике для гольфа. Это был сарказм.

Действительно, дюраль самолетов настолько гладкий, что не очень качественное покрытие способно его только испортить. В общем, наши консультации с учеными-аэродинамиками позволили узнать множество исторических фактов, но ни один из них не смог припомнить ни одного случая успешного снижения лобового сопротивления с помощью краски, а вот примеров по ухудшению характеристик мы выслушали море. И вот вам несколько фактов. Во время Второй мировой войны англичане красили ночные бомбардировщики «Москито» в черный цвет. Скорость самолетов сразу падала на 50 километров в час. Или почему в СССР самолеты красили матовой краской? На матовой краске очень хорошо видны трещины.

Мы уже писали в предыдущем материале о том, что отслоения краски не влекут за собой никакой угрозы для безопасности полетов, но заставляют собирать комиссию, которая проверяет место отслоения на предмет трещины, и пока комиссия соберется и все проверит — самолет от полетов отстраняется. Вообще конечно, хотелось бы узнать имя и фамилию человека в авиакомпании «Россия», лоббирующего Ульяновск как безальтернативный и выгодный вариант. При равной «буржуям» цене, подобный экономический мазохизм заставляет всерьез задуматься о мотивах (если это не обычная безграмотность). И помните — авиация самый безопасный вид транспорта, а жадность — порождает бедность.