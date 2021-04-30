Владикавказ, , 10:11 — REGNUM В Северной Осетии в преддверии Дня Победы были выплачены по 10 тыс. рублей 111 ветеранам Великой Отечественной войны. Денежные выплаты, которые получают пенсионеры из федерального бюджета в соответствии с указом президента РФ, были выплачены вместе с пенсией за апрель, сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда РФ.

Большинство ветеранов живет в столице РСО-Алании — 61 человек. Среди них 18 инвалидов войны и 43 — участника. Еще десять пенсионеров из числа фронтовиков проживают в Моздокском районе.

По восемь ветеранов — в Дигорском и Пригородном районах. В Ардонском районе — четыре участника Великой Отечественной войны. В Правобережном, Алагирском и Ирафском районах проживают 20 ветеранов.

Напомним, в 2020 году в Северной Осетии выплаты по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне получили более 4 тыс. ветеранов, в том числе фронтовики, инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы умерших инвалидов и участников войны.

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