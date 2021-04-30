Флорида, США, , 10:16 — REGNUM В Институте современного искусства в Майями появится Rolls-Royce канадского рэпера Дрэйка (Обри Дрейк Грэм). Об этом сообщается на портале HypeBeast.

С конвейера авто сошло в 2020 году, однако уже успело поучаствовать в клипе рэпера на песню What’s Next. Над автомобилем работали немецкое тюнинг-ателье Mansory и ювелирная компания Chrome Hearts.

В клипе Дрэйка можно заметить изменения, внесённые Chrome Hearts. Теперь вместо статуэтки «Духа Экстаза» на капоте модели установлены три хромированных креста. Эти же кресты есть в салоне машины и на колёсных дисках.

Ранее в новосибирском музее была выставлена модель ГАЗ-64, выпущенная в 1941 году. Это первый советский внедорожник. Производился он с 1941 по 1943 год. Тираж автомобиля превышает тысячу штук.

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