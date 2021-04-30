Берлин, , 10:10 — REGNUM Санкции против Москвы, предложенные в резолюции Европарламента и касающиеся отключения России от системы платежей SWIFT и запрета на строительство газопровода «Северный поток — 2», выгодны только третьей стороне и никому больше. Такое мнение высказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

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«Отключение SWIFT и запрет «Северного потока — 2» невыгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», — подчеркнул в беседе с «360» немецкий депутат.

При этом парламентарий подчеркнул, что Европарламент не обладает полномочиями принимать решения такого характера, поэтому «это не более, чем искусственный инструмент, использующий своё положение для того, чтобы показать свою значимость».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Европарламент предложил отказаться от российских нефти и газа, «если продолжится агрессия на Украине», а также отключить страну от системы межбанковских платежей SWIFT. По мнению авторов инициативы, Евросоюз должен оказать давление на РФ из-за отношений с Украиной, ситуации с блогером Алексеем Навальным и недавнего дипломатического скандала между Москвой и Прагой.

Депутаты также призвали ЕС остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, европарламентарии считают, что Евросоюз может заморозить активы лиц, которые якобы связаны с российскими властями.