Москва, , 10:08 — REGNUM Представители «Федерального центра охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ), входящего в структуру Россельхознадзора, выпустили первую партию вакцины от COVID-19 для животных «КарниВак-Ков». Об этом журналистам заявила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

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«В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» произведена первая партия вакцины «КарниВак-Ков» для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных в объеме 17 тысяч доз», — сказала Мелано.

По её словам, первая партия препарата уже забронирована и в ближайшее время будет отправлена в Москву, Подмосковье, Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти и ряд других регионов и городов.