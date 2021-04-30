Уфа, , 10:19 — REGNUM Законопроект в защиту земельных прав граждан принят в первом чтении депутатами государственного собрания Башкирии. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Сообщается, что депутаты госсобрания республики приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 10.1 Закона Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан», который защищает право льготных категорий граждан на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случае смерти несовершеннолетнего.

Отмечается, что речь преимущественно идет о семьях с ребенком-инвалидом и многодетных семьях.

«На практике неоднократно бывали случаи, когда семья встает в очередь на получение участка, и в период ожидания, зачастую длящийся годами, умирает ребенок. В итоге и без того тяжелое положение семьи, пережившей трагедию, усугубляется потерей права на получение участка, поскольку семья перестает быть многодетной. Аналогичная ситуация складывается и в случае гибели ребенка-инвалида. Мы считаем, что участок должен предоставляться в любом случае, если семья уже встала на очередь. Соответствующая норма и предусмотрена данным законопроектом», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии установили новые льготы по транспортному налогу: так, на 50% снижен транспортный налог для многодетных семей на автомобили с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил.