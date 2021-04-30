Москва, , 10:08 — REGNUM Приготовление шашлыков в необорудованных местах в парках и дворах может грозить штрафом, сообщили в Роскачестве.

В ведомстве напомнили, что с начала 2021 года в стране вступили в силу обновленные правила противопожарного режима, которые необходимо знать тем, кто собирается разводить открытый огонь на природе.

Так, готовить шашлыки запрещено в парках вне специально оборудованных для использования мангалов площадок, во дворах возле жилых домов без специально оборудованного места и гаражах, а также на балконах, крышах жилых домов, на террасах, верандах в частных домах и на дачных участках.

За нарушение предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей или предупреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, приготовление шашлыка обойдётся жителям России примерно в 2 тыс. рублей, это на четверть больше, чем годом ранее. Таковы данные крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Уточняется также, что мангалы стали стоить в среднем 977 рублей (+48%), розжиг — 195 рублей (+43%), мясной набор для шашлыка — 304 рубля (+15%), комплект шампуров — 254 рубля (+5%). А вот древесный уголь подешевел на 228 рублей (-11%).

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