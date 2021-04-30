Бразилиа, , 10:16 — REGNUM Бразильское Национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa отвергает обвинения разработчиков «Спутника V» в распространении ложной информации об антикоронавирусной препарате. Об этом гендиректор агентства Антониу Барра Торрес заявил на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

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Барра Торрес подчеркнул, что против Anvisa выдвинуты серьёзные обвинения, подрывающие доверие. Агентство обвинили во лжи, неэтичных действиях и распространении ложных сведений.

Ранее Anvisa не разрешило ввозить в Бразилию российскую вакцину «Спутник V», так как в документах к препарату, как утверждает Барра Торрес, говорится об обнаружении в нём реплицирующегося аденовируса, способного вызвать инфекцию у здоровых людей. Теперь разработчики «Спутника V» намерены обратиться в суд.

Гендиректор также заявил, что в агентстве никто не заинтересован в отказе от вакцин.

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