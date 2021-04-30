Воронеж, , 10:07 — REGNUM Движение и парковка транспорта в центре Воронежа будут ограничены из-за репетиции военного парада 7 мая, сообщили пресс-службе администрации города.

Так, в связи с проведением генеральной репетиции парада, посвящённого 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 7 мая с 07:00 до 22:00 будет запрещена парковка автотранспорта на участке улицы Плехановской (от улицы Кольцовской до Университетской площади), а с 18:00 до 22:00 будет запрещено движение автотранспорта по участку улицы Плехановской от улицы Кольцовской до Университетской площади.

В связи с ограничением движения на этот период будет изменено движение нескольких автобусных маршрутов, а движение троллейбусных маршрутов № 7 и № 8 будет приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в военном параде в Воронеже в День Победы примут участие 1752 военнослужащих Министерства обороны и других ведомств, а также 76 единиц военной техники. Парад состоится со зрителями.