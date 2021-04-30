Мурманск, , 10:07 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения породы на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» в Мурманской области, в результате чего погиб один человек. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Следственным отделом по городу Апатиты возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ на одном из горно-обогатительных комбинатов Мурманской области (ст. 216 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент следователи и криминалисты регионального СУ СК РФ ведут осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства трагического инцидента.

При этом отмечается, что расследование данного уголовного дела находится на контроле руководителя регионального следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обрушения породы на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» в Мурманской области погиб один человек.