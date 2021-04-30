Манила, , 10:05 — REGNUM Министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана заявил, что Китай не имеет права диктовать Филиппинам, что они могут и не могут делать в своих территориальных водах в Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.

«Китай не имеет юрисдикции или правовой основы, чтобы помешать нам проводить военные учения в Южно-Китайском море. Их претензии не имеют законных оснований», — заявил Дельфин Лоренцана.

Ранее береговая охрана Филиппин и рыболовные суда провели учения в исключительной экономической зоне в Южно-Китайском море.

Китай недоволен военными учениями, проводимыми Филиппинами. Министерство иностранных дел Китая заявило, что Филиппины должны прекратить любые действия, которые ухудшают ситуацию и обостряют спор в Южно-Китайском море.

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